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Общество

Ольга Тимофеева посетила лагерь «Курган Дружбы»

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева посетила военно-патриотический лагерь «Курган Дружбы». Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Ольги Тимофеевой

«Сегодня проведала участников военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы». Ребята уже вовсю готовятся к традиционной встрече на Кургане и сейчас работают над концертной программой, которую представят уже 2 июля», – отметила Ольга Тимофеева.

Она подчеркнула, что её порадовали креативные идеи и концептуальные решения подрастающего поколения.

«Песни, стихи, танцевальные номера – дети активно предлагали варианты наполнения концертной части встречи, а мы им предложили структуру самого мероприятия», – заключила Ольга Тимофеева. 

Напомним, торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» состоялось в Себежском районе 22 июня. 

Добавим, «Курган Дружбы» – это военно-патриотический лагерь, объединяющий молодых людей в возрасте 14–18 лет, представляющих Россию и Белоруссию. Основной целью проекта является сохранение исторической памяти о подвигах русских воинов в годы Великой Отечественной войны и установление новых дружественных связей в молодёжной среде с Белоруссией. 

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