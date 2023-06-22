В Себежском районе состоялось торжественное открытие «Кургана Дружбы»

17:40, 22 июня 2023, ПАИ

Торжественное открытие военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» состоялось в Себежском районе сегодня, 22 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В лагерной смене принимают участие 200 детей из Псковской и Витебской областей. Для ребят подготовлены концертная программа, школа выживания, квесты, выставочные площадки.

В составе международных отрядов школьники вместе с профессиональными поисковиками и реконструкторами, музыкантами, а также работниками архивов подготовят культурно-просветительские площадки, которые будут представлены на Кургане Дружбы 2 июля.

Кроме того, участники лагеря ознакомятся с природой и культурным наследием Себежского и Невельского районов. Смена пройдет на базе детского лагеря «Звездный» в деревне Опухлики.

Добавим, «Курган Дружбы» — это военно-патриотический лагерь, объединяющий молодых людей в возрасте 14-18 лет, представляющих Россию и Белоруссию.

Основной целью проекта является сохранение исторической памяти о подвигах русских воинов в годы Великой Отечественной войны и установление новых дружественных связей в молодежной среде с Белоруссией.

Напомним, что проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжи). Военно-патриотический лагерь позволит не только реализовать теоретический подход к патриотическому воспитанию, но и даст возможность принять непосредственное участие в общем деле защиты истории. В этом году «Курган Дружбы» в Псковской области проходит в новом формате.