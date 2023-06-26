Великолукский студент снялся в фильме «Блиндаж»

11:26, 26 июня 2023, ПАИ

Студент 4-го курса Великолукской государственной академии физической культуры и спорта Михаил Севастьянов участвует в съёмках фильма «Блиндаж», сообщает портал Luki-news.

По сюжету герои фильма, современники, находят во время раскопок блиндаж, который переносит их в 1941-й – год начала Великой Отечественной войны.

Картина выйдет на широкие экраны в 2024 году. Режиссёр Марк Горобец.

Ранее сообщалось, что артисты Псковского драмтеатра снялись в фильме «Блиндаж».