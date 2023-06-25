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Культура

Артисты Псковского драмтеатра снялись в фильме «Блиндаж»

Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж», который выйдет на широкие экраны в 2024 году. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Фото: группа Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина в соцсети «ВКонтакте»

В ленте были заняты Линда Ахметзянова, Ислам Галиуллин, Максим Плеханов, Михаил Севастьянов.

На площадке также работали гримёры театра Ирина Лаптева и Анна Баландина, хореограф Илона Гончар в этом проекте была задействована как визажист.

  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина
  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина
  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина
  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина
  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина
  • Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж»
    Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина

По сюжету герои фильма, современники, находят во время раскопок блиндаж, который переносит их в 1941-й – год начала Великой Отечественной войны.

Некоторые эпизоды снималась в Псковской области. Режиссёр кинокартины – Марк Горобец.
 

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