Артисты Псковского драмтеатра снялись в фильме «Блиндаж»

10:12, 25 июня 2023, ПАИ

Артисты и работники Псковского театра драмы снялись в фильме «Блиндаж», который выйдет на широкие экраны в 2024 году. Об этом сообщается в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

В ленте были заняты Линда Ахметзянова, Ислам Галиуллин, Максим Плеханов, Михаил Севастьянов.

На площадке также работали гримёры театра Ирина Лаптева и Анна Баландина, хореограф Илона Гончар в этом проекте была задействована как визажист.



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина



Фото: Псковский драмтеатр имени А. С. Пушкина











По сюжету герои фильма, современники, находят во время раскопок блиндаж, который переносит их в 1941-й – год начала Великой Отечественной войны.

Некоторые эпизоды снималась в Псковской области. Режиссёр кинокартины – Марк Горобец.

