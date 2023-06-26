Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Телекинофорум «Новая Реальность» начал работу в Железноводске

Телекинофорум «Новая Реальность» начал работу в Железноводске. Четырехдневная программа Форума включает в себя образовательно-просветительскую программу, дискуссии, посвященные актуальным проблемам телевидения и кинематографа, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

В дискуссионной программе телекинофорума «Новая реальность», в частности, выступят заместитель директора – начальник Службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуард Петров с мастер-классом «Правовая журналистика. Блогеры-«расследователи»: кто и как расследует их деятельность»; телеведущая РБК, преподаватель кафедры журналистики МФЮА Елена Решетникова с мастер-классом «Техника выразительной речи или как не потерять смысл?», а также специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков - «Военные корреспонденты. По собственному желанию или в силу обстоятельств? Что можно и чего нельзя».

Кроме того, в программе форума просмотр конкурсных работ в более чем десяти номинациях. Победители будут объявлены 29 июня. Всего на конкурс телекинофорума поступило 406 работ. Отметим, что авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» (телеканал «Первый Псковский») вошла в шорт-лист номинации «Лучшая информационная программа».

Телекинофорум «Новая реальность» проводится Союзом журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации телерадиовещателей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













26 июня 2023

Телекинофорум «Новая Реальность» начал работу в Железноводске
26 июня 2023

Тёплая летняя погода ожидается на этой неделе в Псковской области
26 июня 2023

Метеоролог: Выпавший сегодня в Псковском районе град – нормальное явление
26 июня 2023

В этом году мы закончили ярмарку с большим успехом – организаторы «Винограда» в Пскове
26 июня 2023

Девять тысяч детей посетили ярмарку «Виноград» в Пскове
26 июня 2023

Россельхозбанк пригласил фермеров эноярмарки «Виноград» присоединиться к платформе «Своё»
26 июня 2023

ФОТОФАКТ. Град выпал в Псковском районе
26 июня 2023

Девятая встреча литературного проекта «Букбар» прошла в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...