Телекинофорум «Новая Реальность» начал работу в Железноводске

19:39, 26 июня 2023, ПАИ

Телекинофорум «Новая Реальность» начал работу в Железноводске. Четырехдневная программа Форума включает в себя образовательно-просветительскую программу, дискуссии, посвященные актуальным проблемам телевидения и кинематографа, передаёт корреспондент ПАИ.

В дискуссионной программе телекинофорума «Новая реальность», в частности, выступят заместитель директора – начальник Службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуард Петров с мастер-классом «Правовая журналистика. Блогеры-«расследователи»: кто и как расследует их деятельность»; телеведущая РБК, преподаватель кафедры журналистики МФЮА Елена Решетникова с мастер-классом «Техника выразительной речи или как не потерять смысл?», а также специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков - «Военные корреспонденты. По собственному желанию или в силу обстоятельств? Что можно и чего нельзя».

Кроме того, в программе форума просмотр конкурсных работ в более чем десяти номинациях. Победители будут объявлены 29 июня. Всего на конкурс телекинофорума поступило 406 работ. Отметим, что авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» (телеканал «Первый Псковский») вошла в шорт-лист номинации «Лучшая информационная программа».

Телекинофорум «Новая реальность» проводится Союзом журналистов России при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Национальной ассоциации телерадиовещателей.