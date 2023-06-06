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Общество

Проект журналиста из Пскова вошёл в список финалистов международного форума

Информационная авторская программа «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский» Александра Машкарина вошла в список финалистов международного телекинофорума «Новая реальность» Союза журналистов России в номинации «Лучшая информационная программа». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Фото: скриншот с сайта newreality.tv

В рамках телекинофорума был проведён творческий конкурс документальных фильмов и телевизионных программ и определены победители в девяти номинациях. В этом году на творческое состязание поступило 406 заявок из 56 регионов России и нескольких стран мира, в том числе заявки от восьми вузов.

Целью телекинофорума является содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского телекиноискусства на карте мира и России путём развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссёров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.

Выпуск от 14 января. «Тема недели»: Муниципальные округа

Отметим, что авторская программа «Тема недели» выходит с 26 августа 2022 года еженедельно по субботам в 20:00 на телеканале «Первый Псковский», повтор – в воскресенье в 12:10. Автор и ведущий Александр Машкарин субъективно, но с помощью экспертов рассказывает о наиболее важных событиях и явлениях в жизни Псковской области.

В 2023 году номинанты «Новой реальности» соберутся в городе Железноводске, где с 26 по 29 июня пройдут кинопоказы, творческие встречи, круглые столы, а также будут объявлены победители конкурса. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Со всеми выпусками программы «Тема недели» можно ознакомиться в сюжете

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