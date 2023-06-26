Псковичам рассказали о программе общегородского выпускного

23:56, 26 июня 2023, ПАИ

О программе общегородского выпускного псковичам рассказал начальник управления образования города Пскова Геннадий Иойлев в эфире радио «7 НЕБО». Мероприятие пройдёт в сквере ПсковГУ 27 июня.

Выпускников ждёт интерактивная программа, конкурсы, викторины, фото, караоке, игра на барабанах. На площадке можно будет перекусить и купить прохладительные напитки.



Перед гостями выступит танцевальная группа – солисты заслуженного коллектива народного творчества России Театра танца «Русские узоры» и школа танцев хип-хоп «Хоть отбавляй».



«Я думаю, все выпускники в зависимости от интересов и вкусов найдут там что-то интересное» – подчеркнул Геннадий Иойлев и добавил, что на мероприятии будут выступать музыкальные коллективы, диджей.

Он также отметил, что всего в городе порядка 1200 выпускников. «Эта цифра достаточно большая. Всех приглашаем на этот праздник» – призвал начальник управления образования города Пскова.

Организатором мероприятия выступает администрация города Пскова, управление культуры администрации и управление образования.