Общегородской выпускной пройдёт в Пскове 27 июня

16:00, 26 июня 2023, ПАИ

Общегородской выпускной пройдёт в сквере ПсковГУ 27 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации города.

Перед гостями выступит танцевальная группа – солисты заслуженного коллектива народного творчества России Театра танца «Русские узоры» и школа танцев хип-хоп «Хоть отбавляй».

Выпускников ждет интерактивная программа, конкурсы, викторины, фото, караоке, игра на барабанах. На площадке можно будет перекусить и купить прохладительные напитки.