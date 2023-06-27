Опубликована программа фестиваля «Прорыв линии «Пантера»

11:59, 27 июня 2023, ПАИ

Военно-историческую реконструкцию эпизода боев июля 1944 года можно будет увидеть на военно-историческом фестивале «Прорыв линии «Пантера», который пройдёт 9 июля в Островском районе. Программу опубликовали в официальной группе мероприятия.

В программе фестиваля: военно-историческая реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной линии «Пантера» с участием военной техники и артиллерии, в которой примут участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

Также на фестивале будут работать фронтовые интерактивные площадки – музеи под открытым небом, которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта, и музейная экспозиция «Линия Сталина».

Фестиваль пройдёт в деревне Холматка Островского района. Начало реконструкции в 13:00. Вход свободный.

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