Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опубликована программа фестиваля «Прорыв линии «Пантера»

Военно-историческую реконструкцию эпизода боев июля 1944 года можно будет увидеть на военно-историческом фестивале «Прорыв линии «Пантера», который пройдёт 9 июля в Островском районе. Программу опубликовали в официальной группе мероприятия.

Фото организаторов

В программе фестиваля: военно-историческая реконструкция эпизода боев июля 1944 года по прорыву сильно укрепленной линии «Пантера» с участием военной техники и артиллерии, в которой примут участие более 150 реконструкторов из разных городов России и ближнего зарубежья.

Также на фестивале будут работать фронтовые интерактивные площадки – музеи под открытым небом, которые дадут возможность каждому посетителю познакомиться с полевым бытом солдат обеих армий в аутентичных условиях фронта, и музейная экспозиция «Линия Сталина». 

Фестиваль пройдёт в деревне Холматка Островского района. Начало реконструкции в 13:00. Вход свободный. 

Ранее сообщалось, что география туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. В регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области: активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска. 

Туристический поток в регион за последние шесть лет увеличился на 16,7 %. Количество экскурсантов в 2022 году составило более 2 млн туристов, что на 46 % больше, чем в 2021 году. В 2023 году регион вошёл в пятерку субъектов России с растущей популярностью среди туристов. Кроме того, Псковская область продолжает претендовать на роль одного из центров российского событийного туризма.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 июня 2023

Что ждёт псковичей на фестивале «Граинская сторона», рассказали организаторы
27 июня 2023

Опубликована программа фестиваля «Прорыв линии «Пантера»
27 июня 2023

Очередь из большегрузов на границе в Псковской области увеличилась в 1,2 раза

27 июня 2023

Светлана Мельникова станет гостем программы на «Серебряном дожде»
27 июня 2023

Первые грибы заметили в лесах Псковской области
27 июня 2023

Узбекский журналист написал о прошлом и настоящем Пскова
27 июня 2023

Псковичам назвали высокооплачиваемые вакансии за июнь
27 июня 2023

До +26 градусов ожидается в Пскове сегодня

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...