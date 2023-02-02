Эксперт назвала главные туристические места Псковской области

15:53, 02 февраля 2023, ПАИ

География туристов, приезжающих в Псковскую область, изменилась. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 февраля сообщила председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова.

По её словам, теперь в регион приезжают гости не только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Активно посещать Псковскую область стали жители Сочи, Архангельска и Мурманска. «Люди стали о нас больше узнавать, и у них появилось желание нас посещать», - пояснила Марина Егорова.

Председатель комитета по туризму Псковской области отметила, что туристов привлекает новый маршрут в Полистовском заповеднике, семейная ферма в Невельском районе, где выращивают бургундских улиток, печорская крепость «Обдех» и парк развлечений «Луки Парк».

Марина Егорова отметила, что представители туристской сферы за минувший год приобрели много оборудования для активного отдыха: лыжи, сноуборды, велосипеды.Также она подчеркнула, что поток туристов, которых привлекает активная деятельность, достаточно высокий.