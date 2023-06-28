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Общество

Около 180 видов картофеля вырастили в великолукской лаборатории

В лаборатории по микроклональному размножению растений на базе Великолукской государственной сельскохозяйственной академии вывели около 180 видов картофеля. Об этом рассказала ректор Великолукской ГСХА Юлия Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: ПАИ

«Длительное время мы занимались клонированием оригинального материала картофеля, и сейчас наша коллекция насчитывает порядка 160–180 сортов картофеля. Где-то раз в месяц мы вводим в культуру новый сорт», – отметила она.

По словам ректора академии, лаборатория ведёт активную совместную работу с научно-исследовательскими организациями, сельхозпроизводителями, фермерскими хозяйствами.

«Когда фермеры подают заявку на выведение нового сорта картофеля, мы проводим с ними совместные исследования, направленные на получение и разведение посадочного материала», – рассказала Юлия Фёдорова.

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