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Общество

Новая специальность появилась на базе Великолукской сельхозакадемии

Новая специальность по программам среднего профессионального образования появилась на базе Великолукской ГСХА. Об этом рассказала ректор учреждения Юлия Фёдорова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото ПАИ

«За последние пять – семь лет сельскохозяйственная отрасль стала очень модным направлением. Наша академия – это организация, которая стремится откликаться на потребности сельхозпредприятий региона. Мы следим, какие специальности востребованы, и отвечаем открытием и набором на эти специальности. Поэтому на сегодняшний день у нас появилась новая специальность на базе СПО – технология производства и переработки продукции животноводства. Животноводство – один из трендов нашего региона в сфере АПК, и я считаю, что эта специальность будет востребована», – сказала ректор учреждения.

Также она отметила, что животноводство включает в себя широкий спектр возможностей трудоустройства для молодых людей.

«Мы сотрудничаем с крупными предприятиями региона, которые ответственно и серьёзно подходят к трудоустройству наших выпускников», – подчеркнула Юлия Федорова.

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