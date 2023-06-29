Как правильно подавать заявку на льготные лекарства, рассказали псковичам
Подавать заявку на приобретение лекарств по льготе необходимо не менее чем за десять дней до завершения предыдущего курса препаратов. Об этом сказала руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
«Мы стремимся к тому, чтобы всего всем хватило. На сегодняшний день ситуация спокойная. По основной номенклатуре у нас есть абсолютно все наиболее востребованные препараты, но имеются определённые трудности с препаратами конкретных торговых наименований», – отметила Татьяна Кузьмина.
По её словам, некоторым пациентам оформляются карты непереносимости.
«Имеются трудности именно организационного характера в закупке дорогостоящих препаратов для конкретных пациентов, потому что процедура имеет свои временные рамки, и в день обращения пациента такой препарат может быть не выдан», – обратила внимание гость медиацентра.
Она добавила, что общий список необходимых лекарств нужно подавать за десять дней.