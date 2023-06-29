Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как правильно подавать заявку на льготные лекарства, рассказали псковичам

Подавать заявку на приобретение лекарств по льготе необходимо не менее чем за десять дней до завершения предыдущего курса препаратов. Об этом сказала руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ. На фото Татьяна Кузьмина

«Мы стремимся к тому, чтобы всего всем хватило. На сегодняшний день ситуация спокойная. По основной номенклатуре у нас есть абсолютно все наиболее востребованные препараты, но имеются определённые трудности с препаратами конкретных торговых наименований», – отметила Татьяна Кузьмина.

По её словам, некоторым пациентам оформляются карты непереносимости.

«Имеются трудности именно организационного характера в закупке дорогостоящих препаратов для конкретных пациентов, потому что процедура имеет свои временные рамки, и в день обращения пациента такой препарат может быть не выдан», – обратила внимание гость медиацентра.

Она добавила, что общий список необходимых лекарств нужно подавать за десять дней.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Котельную капитально отремонтируют в селе Ляды Плюсского района
29 июня 2023

Программу кинофестиваля «Западные ворота» обсудили на «Серебряном дожде». Главное
29 июня 2023

«Казнь», южнокорейские драмы и киноклуб: что посмотреть на фестивале «Западные ворота»
29 июня 2023

Новый выпуск программы «Привет, ивент!» выйдет сегодня на «Первом Псковском»
29 июня 2023

Почти 10 млн рублей привлекли в Псковскую область на развитие добровольчества
29 июня 2023

О работе котельных СВПУ рассказали специалисты Псковских теплосетей
29 июня 2023

Псковская область по праву считает себя партизанским краем – Михаил Ведерников
29 июня 2023

ВИДЕО. Гроза и ливень накрыли Псков

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...