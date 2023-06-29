Как правильно подавать заявку на льготные лекарства, рассказали псковичам

20:08, 29 июня 2023, ПАИ

Подавать заявку на приобретение лекарств по льготе необходимо не менее чем за десять дней до завершения предыдущего курса препаратов. Об этом сказала руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Мы стремимся к тому, чтобы всего всем хватило. На сегодняшний день ситуация спокойная. По основной номенклатуре у нас есть абсолютно все наиболее востребованные препараты, но имеются определённые трудности с препаратами конкретных торговых наименований», – отметила Татьяна Кузьмина.

По её словам, некоторым пациентам оформляются карты непереносимости.

«Имеются трудности именно организационного характера в закупке дорогостоящих препаратов для конкретных пациентов, потому что процедура имеет свои временные рамки, и в день обращения пациента такой препарат может быть не выдан», – обратила внимание гость медиацентра.

Она добавила, что общий список необходимых лекарств нужно подавать за десять дней.