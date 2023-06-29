Лекарственное обеспечение жителей Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ

12:02, 29 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая лекарственному обеспечению жителей Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.

Как обстоят дела с льготным лекарственным обеспечением в Псковской области, есть ли дефицит, когда дефицит бывает искусственным, действительно ли наше хуже импортного, как электронный рецепт повлияет на обеспеченность льготными лекарствами?

Об этом расскажет руководитель управления лекарственного и медицинского обеспечения Татьяна Кузьмина.