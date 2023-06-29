ВИДЕО. Ветер повалил несколько деревьев на дороге у ОЭЗ «Моглино»

21:26, 29 июня 2023, ПАИ

Несколько деревьев упало во время грозы на дороге у ОЭЗ «Моглино», передаёт корреспондент ПАИ.

Ранее псковские метеорологи предупреждали об опасном погодном явлении сегодня днём. В ГУ МЧС России по Псковской области сообщали, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01, владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Напомним, что 22 июня в Псковской области было объявлено штормовое предупреждение. Одним из последствий непогоды стало падение деревьев, также несколько улиц Пскова затопило после ливня.