Сильные дожди с грозами ожидаются в Псковской области через несколько часов

11:26, 29 июня 2023, ПАИ

Псковские метеорологи предупреждают об опасном погодном явлении сегодня днём. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Сегодня днем в период с 12:00 до 15:00 при грозах местами по Псковской области ожидаются ливни.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Ранее сообщалось, что днём в Пскове пройдут кратковременные дожди, ожидается гроза. Воздух прогреется до +26 градусов. В Великих Луках также прогнозируются кратковременные дожди, температура – от +21 до +23 градусов.