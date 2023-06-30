Запуск фейерверков запретят в Псковской области с 3 июля

21:00, 30 июня 2023, ПАИ

Использование фейерверков и другой пиротехники запрещается в Псковской области с 3 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соотвествующие первому классу по степени потенциальной опасности. По словам главы региона, возможность введения запрета в области рассматривалась уже давно из-за многочисленных обращений жителей.

«Они [жители. – ПАИ] справедливо указывали на неуместность такого рода развлечений в условиях подведения СВО. Полностью разделяю это мнение – хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками. Кроме этого, в городе в отпуске и на лечении находится много наших военнослужащих. Они также воспринимают такие звуки соответствующим образом. Строго говоря, это понимает большинство и так», – обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что муниципалитеты ещё с прошлого года в инициативном порядке отказываются от салютов. «Кстати, и жители тоже стали существенно реже покупать пиротехнику. По оценкам, снижение спроса составило порядка 50 %. Теперь, я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все. Тем более, что соответствующим законом предусмотрены штрафы за нарушение запрета: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что правительство договорилось с УМВД о проведении соответствующих рейдов, а полиция уже отрабатывает этот вопрос.

«Отдельно обращаюсь к собственникам гостиниц, ресторанов, кафе, баз отдыха – пожалуйста, информируйте своих посетителей о новых правилах поведения. Праздник это никому не испортит, отметить любое событие можно без взрывов. Друзья, призываю всех соблюдать этот запрет не из-за штрафов, а из-за чувства уважения к своим соседям, которые могут воспринимать такой грохот очень болезненно, и к нашим бойцам, которые сегодня защищают нашу страну с оружием в руках. Спасибо!» – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось 30 июня.