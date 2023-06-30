Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Запуск фейерверков запретят в Псковской области с 3 июля

Использование фейерверков и другой пиротехники запрещается в Псковской области с 3 июля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

 

Исключение составляют хлопушки, бенгальские огни и другие изделия, соотвествующие первому классу по степени потенциальной опасности. По словам главы региона, возможность введения запрета в области рассматривалась уже давно из-за многочисленных обращений жителей.

«Они [жители. – ПАИ] справедливо указывали на неуместность такого рода развлечений в условиях подведения СВО. Полностью разделяю это мнение – хлопки и взрывы у большинства сейчас ассоциируются совсем не с праздниками. Кроме этого, в городе в отпуске и на лечении находится много наших военнослужащих. Они также воспринимают такие звуки соответствующим образом. Строго говоря, это понимает большинство и так», – обратил внимание губернатор.

Михаил Ведерников добавил, что муниципалитеты ещё с прошлого года в инициативном порядке отказываются от салютов. «Кстати, и жители тоже стали существенно реже покупать пиротехнику. По оценкам, снижение спроса составило порядка 50 %. Теперь, я надеюсь, этой позиции будут придерживаться все. Тем более, что соответствующим законом предусмотрены штрафы за нарушение запрета: для физических лиц – до пяти тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч рублей», – отметил глава региона.

Он подчеркнул, что правительство договорилось с УМВД о проведении соответствующих рейдов, а полиция уже отрабатывает этот вопрос. 

Фото: ПАИ

«Отдельно обращаюсь к собственникам гостиниц, ресторанов, кафе, баз отдыха – пожалуйста, информируйте своих посетителей о новых правилах поведения. Праздник это никому не испортит, отметить любое событие можно без взрывов. Друзья, призываю всех соблюдать этот запрет не из-за штрафов, а из-за чувства уважения к своим соседям, которые могут воспринимать такой грохот очень болезненно, и к нашим бойцам, которые сегодня защищают нашу страну с оружием в руках. Спасибо!» – заключил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что заседание антитеррористической комиссии под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось 30 июня. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 июня 2023

Запуск фейерверков запретят в Псковской области с 3 июля
30 июня 2023

Валерий Фальков: ПсковГУ делает регион сильным и привлекательным
30 июня 2023

В четырёх районах Псковской области временно ограничат движение транспорта из-за подготовки к ралли
30 июня 2023

Вероятность превышения параметров пожарной опасности ожидается в Псковской области в июле
30 июня 2023

С двумя экипажами погибших вертолётчиков простились в Островском районе

30 июня 2023

Михаил Ведерников и Валерий Фальков оценили возможности научно-производственного цеха инженерной школы Союзного государства
30 июня 2023

Пропускную способность ограничат на участке трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков
30 июня 2023

В эфир вышел 119-й выпуск «Псковского телеграма»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...