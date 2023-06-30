Памятный знак установили на Кургане Дружбы в Себежском районе

23:00, 30 июня 2023, ПАИ

Памятный знак установили на Кургане Дружбы в Себежском районе 30 июня. Об этом сообщает газета «Призыв».

Он воздвигнут в память о сотрудничестве партизанских отрядов времён Великой Отечественной войны русского, белорусского и латышского народов.

На сторонах знака написано на трёх языках: «Курган Дружбы воздвигнут на стыке границ трёх братских республик в честь боевой дружбы, скреплённой кровью в годы Великой Отечественной войны русских, белорусских и латышских партизан». Эти слова были написаны на старых гранитных плитах, которые были уничтожены 28 октября 2022 года.

Треугольная форма – это символ Кургана, внутри – костёр, в котором сгорают останки военной техники. Авторы знака – себежане Сергей Никандров и Владимир Тюрягин.

Новый знак установил коллектив администрации Себежского района на деньги организаций и неравнодушных жителей района.