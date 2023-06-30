Председателю СК России доложат о ходе проверки по факту отравления детей в «Зеркальном»

21:49, 30 июня 2023, ПАИ

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту заболевания детей в оздоровительном лагере «Зеркальный» Псковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Следком».

Напомним, в средствах массовой информации сообщалось о госпитализации в инфекционную больницу детей из оздоровительного лагеря в Гдовском районе Псковской области. По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области организовали проведение доследственной проверки, в рамках которой произошедшему будет дана правовая оценка.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия.

Ранее сообщалось, что власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный». После произошедшего деятельность лагеря в Гдовском районе приостановили.