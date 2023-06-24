Власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный»

17:56, 24 июня 2023, ПАИ

Власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный» в Гдовском районе. Сейчас ситуация находится полностью под контролем, заметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Там отметили, что сразу после поступления сигналов о выявлении у детей признаков кишечной инфекции был принят комплекс превентивных мер. На место оперативно выехали группа специалистов Роспотребнадзора и медики областной инфекционной больницы. Они провели осмотр детей. Все, у кого были клинические признаки инфекции и жалобы на самочувствие, направлены на госпитальное обследование — всего 30 детей.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель провела сразу несколько выездных заседаний межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Одно из них состоялось на базе псковского отделения областной инфекционной больницы, где медики доложили о состоянии детей. В настоящее время проводится комплексное обследование ребят.

«Состояние детей оценивается как лёгкой степени тяжести. Предполагается, что в скором времени после получения результатов анализов они смогут отправиться домой», — заметила председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Затем Вера Емельянова с руководством комитета по образованию и комитета по здравоохранению региона и членами межведомственной комиссии провели выездное совещание на территории детского лагеря. По его итогам принято решение о проведении служебной проверки, результаты которой будут представлены в ближайшие дни.

«В целях профилактики также принято решение завершить смену раньше на пять дней», — отметил врио председателя комитета по образованию Андрей Ермаков. Для этого на 25 июня забронированы пассажирские автобусы для транспортировки детей. Затем специалисты проведут мероприятия по дезинфекции и подготовке лагеря к следующей смене.

В настоящее время, добавила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко, на территории лагеря проводится эпидемиологическое расследование. Для лабораторных исследований отобраны пробы воды и пищи.