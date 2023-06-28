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Происшествия

Деятельность лагеря в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей

Деятельность лагеря «Зеркальный» в Гдовском районе приостановили после массового отравления детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Все дети, у которых ранее были обнаружены клинические признаки инфекции и жалобы на самочувствие, выписаны из стационара. Контактные дети переданы под медицинское наблюдение по месту жительства.

Проведение противоэпидемических мероприятий начали 23 июня после обращения родителей. Выявлено 38 случаев заболевания, протекающего в лёгкой форме. С целью динамического наблюдения за состоянием здоровья госпитализировали 31 ребёнка. По состоянию на 28 июня все дети выписаны из стационара. В результате лабораторного обследования заболевших установлена норовирусная этиология заболевания. 

«Деятельность лагеря приостановлена с 25 июня. В лагере проведена заключительная дезинфекция. Работники лагеря обследованы на носительство возбудителей кишечных инфекций. Организован осмотр работников пищеблока врачом-инфекционистом. Проведен лабораторный контроль проб внешней среды: смывов с инвентаря и оборудования пищеблока, проб воды водопроводной, кипяченой и воды из кулера, проб пищи, дезрастворов», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

При проведении эпидемиологического расследования выявлены нарушения санитарного законодательства. По фактам выявленных нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения специалистами управления будут приняты меры по привлечению виновных к административной ответственности.

Проведение эпидемиологического расследования продолжается. Как подчеркнули в Управлении Роспотребнадзора, деятельность летних оздоровительных учреждений находится на особом контроле ведомства. 

Ранее сообщалось, что власти Псковской области приняли комплекс мер для стабилизации ситуации в лагере «Зеркальный» в Гдовском районе.

Добавим, что Следственный комитет проводит проверку по факту массового отравления детей в детском оздоровительном лагере «Зеркальный» в Гдовском районе.

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