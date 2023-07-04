Кристина Лунёва: «Курган Дружбы» поможет сохранить историческую память
Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии «Курган Дружбы» поможет сохранить историческую память, заявила руководитель управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва в эфире программы «Псковский телеграм Online».
«Мне было отрадно видеть лица молодых людей на Кургане Дружбы. Люди собрались очень осознанные, они понимали, зачем и почему они здесь. Я в них верю», – подчеркнула она.
Напомним, около пяти тысяч человек собралось в рамках 64-й Международной встречи ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе 2 июля.
Ранее сообщалось, что декоративный дуб около 2,5 метра высотой изготовили участники военно-патриотического лагеря «Курган Дружбы» вместе с представителями Совета по молодёжной политике при Псковской городской Думе.