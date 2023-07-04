Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:35, 03 июля 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 3 июля.

В день профессионального праздника об особенностях службы в Госавтоинспекции и дорожной обстановке в Пскове ведущие Надежда Назаренко и Александр Машкарин поговорят с начальником ОГИБДД УМВД России по Пскову Владимиром Папортом.

А также руководитель Управления общественных проектов и молодёжной политики правительства Псковской области Кристина Лунёва расскажет об участии молодёжи в мероприятиях, которые проходят в регионе.

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».