День отдыха от праздников отмечают 4 июля

07:46, 04 июля 2023, ПАИ

День отдыха от праздников отмечается 4 июля, сообщает calend.ru.

Неизвестно точно, кто и когда придумал этот праздник. Считается, что «основателями» Дня являются жители Великобритании. По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности. Таким образом они решили устроить себе выходной и отдохнуть от «повседневных праздничных забот». Такой праздник «ничегонеделания», когда все могут насладиться бездельем, очень пришелся по душе его организаторам, и традицию решено было продолжить и в следующие годы.

В 2000-х годах благодаря интернету традиция празднования Дня отдыха от праздников распространилась и на другие страны мира. Особенно популярной она стала в сфере работников шоу-бизнеса, актеров, телеведущих, аниматоров, циркачей и прочих специалистов, чей повседневный труд связан и индустрией развлечений. Ведь для этих людей праздник – работа, а отдых нужен всем. Вот и получается, что сегодняшняя дата – не просто веселый повод для еще одного праздника, но и «особенный выходной» для профессионалов определенных специальностей.

В этот день можно просто остаться дома, отключить средства связи, не включать телевизор, радио или интернет, наслаждаться тишиной или компанией любимой семьи и друзей. Можно отключить будильник и проваляться в кровати или на диване целый день, читая любимую книгу или журнал. Главное – «выпасть из праздничной реальности», ведь основной посыл праздника состоит в релаксации через спокойствие и тишину.