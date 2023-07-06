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Общество

Гендиректор Псковского музея вновь попала в топ-10 федерального медиарейтинга

Уже второй месяц подряд в региональном (6-е место, медиаиндекс 1 737) и федеральном (5-е место, медиаиндекс 368) топ-10 удерживается гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Медиарейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

Фото: «Псковская правда». Кирилл Гавриленко

В прошлом месяце она активно выступала в СМИ (например, в программе «Оглавление» в эфире «Серебряного дождя»), рассказывая об итогах работы музея в первом полугодии 2023 года и о планах учреждения на ближайшие месяцы. В частности – о фестивале «Довмонт псковский», который прошел в начале июля.

Ранее сообщалось, что медиаиндекс Михаила Ведерникова вырос более чем на 70%.

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