Гендиректор Псковского музея вновь попала в топ-10 федерального медиарейтинга

14:22, 06 июля 2023, ПАИ

Уже второй месяц подряд в региональном (6-е место, медиаиндекс 1 737) и федеральном (5-е место, медиаиндекс 368) топ-10 удерживается гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Медиарейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

В прошлом месяце она активно выступала в СМИ (например, в программе «Оглавление» в эфире «Серебряного дождя»), рассказывая об итогах работы музея в первом полугодии 2023 года и о планах учреждения на ближайшие месяцы. В частности – о фестивале «Довмонт псковский», который прошел в начале июля.

Ранее сообщалось, что медиаиндекс Михаила Ведерникова вырос более чем на 70%.