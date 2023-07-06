Уклонисты от службы в армии не смогут получить водительские права

13:38, 06 июля 2023, ПАИ

Российских граждан, не явившихся в военкомат по повестке, не допустят к экзамену на получение водительских прав. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на выступление руководителя ГИБДД Михаила Черникова на пресс-конференции.

«У нас интегрированная база данных. И мы видим тех, кто у нас не явился, в общей системе федеральной информационной по линии Госавтоинспекции. Таким гражданам не будут оказаны госуслуги. Они не смогут ни заменить водительское удостоверение, ни получить его вновь, ни провести любые регистрационно-экзаменационные действия», – подчеркнул он.

Отметим, что ранее МВД России также утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством для тех, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учёта в связи с неявкой по повестке в военкомат.