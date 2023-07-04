Российские уклонисты больше не смогут сесть за руль

11:26, 04 июля 2023, ПАИ

Министерство внутренних дел России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством для тех, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учёта в связи с неявкой по повестке в военкомат. Соответствующий приказ ведомства был опубликован 3 июля на сайте «Российской газеты».

В соответствии с документом решение об ограничении права на управление машиной будет внесено в единый реестр воинского учёта. В течение суток с момента поступления решения о принятии временных мер информация вносится в систему Госавтоинспекции. Снято ограничение будет после того, как в систему поступит соответствующее решение, сформированное в реестре воинского учёта.

Приказ разработан в рамках реализации закона об электронных повестках. Документ вступит в силу с 11 июля 2023 года.