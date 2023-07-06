Наталья Горбачёва попала в первую десятку медиарейтинга «Псковской правды»

14:54, 06 июля 2023, ПАИ

В первую десятку регионального медиарейтинга попала председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва (10-е место, медиаиндекс 1 285). Медиарейтинг составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия» за июнь.

В первую десятку медиарейтинга она попала благодаря тому, что возглавила региональный общественный штаб по наблюдению за выборами, о работе которого рассказывала в том числе на площадке медиацентра ПАИ.

Также Наталья Горбачева вошла в шорт-лист претендентов на пост сенатора от исполнительной власти Псковской области после победы на выборах Михаила Ведерникова. При этом она была вынуждена взять самоотвод с поста руководителя общественного штаба, что предполагает снижение ее активности в СМИ в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что медиаиндекс Михаила Ведерникова вырос более чем на 70%.