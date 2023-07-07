Вице-президента русской общины Латвии исключили из горсовета Даугавпилса за поездку в Псковскую область

20:34, 07 июля 2023, ПАИ

Вице-президента русской общины Латвии Дмитрия Рыбникова исключили из горсовета Даугавпилса за участие в международной встрече на Кургане Дружбы в Себежском районе. Об этом пишет местное латвийское издание.

По мнению властей латвийского города, Дмитрий Рыбников, принимая участие на Кургане Дружбы в Себежском районе, «представил Латвию в мероприятии пропаганды военной мощи». В связи с этим вице-мэр Даугавпилса заявила, что вице-президент русской общины Латвии больше не имеет отношения к горсовету.

«Даугавпилс – город-побратим с городами России и Белоруссии. Мы всегда имели тесные отношения. На протяжении всех лет мы приезжали на это мероприятие. Этот день важен и для многих жителей Латвии. Не все разделяют новую трактовку истории. Многие из нас хотят сохранить память о событиях прошлых лет, готовы чтить её и расширять», – ранее отмечал Дмитрий Рыбников.

Отметим, что 64-я Международная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников партизанского движения России, Белоруссии и Латвии на Кургане Дружбы в Себежском районе состоялась 2 июля. На памятном мероприятии собралось около пяти тысяч человек.