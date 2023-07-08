Организаторы провели экскурсию по основным площадкам форума «Истоки» в Печорах

17:02, 08 июля 2023, ПАИ

Экскурсию по основным площадкам и объектам инфраструктуры историко-кульутрного форума «Истоки» провели его организаторы для гостей, передаёт корреспондент ПАИ.

Всего создано более 17 основных площадок, на которых проходят мероприятия «Истоков». На территории расположены домики для проживания участников и спикеров, административные строения, трапезная, два образовательных центра, спортзал, медпункт, сцена и другие объекты.

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«Пока спортзал находится на ремонте, но уже скоро, его планируют открыть, к августу, надеемся», - отметила сотрудник пресс-службы «Роспатриота» Анастасия Андрюшкина.

Большую сцену для проведения мероприятий оборудовали в этом году. Работает медкабинет, а на случай непредвиденных ситуаций с инфекционными заболеваниями существует изолятор.

Кроме того, совсем недавно начал работу кабинет психологической поддержки. Участники заезда «Семейные ценности» могут обратиться за консультацией психотерапевта. «Кабинет пользуется огромной популярностью. Запись у психолога полная», - отметили организаторы. Помимо этого «Разговоры о духовном» ведёт йеромонах Анастасий.



Особенно участники и организаторы форума выделяют комплексное питание в столовой. Еду готовят в местной трапезной Псково-Печерского монастыря. Для детей заезда «Семейные ценности» это пятиразовое питание, для взрослых - трехразовое. «Еда очень полезная и вкусная», - отметила участница форума из Мурманской области Елена Зеникова.

Отметим, что форум «Истоки» проходит с 5 июля по 23 августа. Экологические активности от волонтёров-экологов «Делай!» и РЭО будут организованы в рамках первого заезда «Семейные ценности» с 5 по 12 июля, а ключевые события форума проходят 8 июля.

Участниками каждого заезда станут около 200 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет: молодые семьи с детьми (в возрасте от семи лет), члены и руководители семейных клубов, педагоги, активисты семейных движений и объединений, некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту и поддержку семьи, отцовства, материнства и детства из 45 субъектов Российской Федерации, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путина. Организатором форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи («Росмолодёжь») при поддержке правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии Русской православной церкви, Псковского государственного университета.