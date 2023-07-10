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Общество

Фестиваль «Александрова дорога» пройдёт в Гдовском районе 15 июля

Фестиваль в рамках исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога» пройдёт в Гдовском районе 15 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

В деревне Самолва будет разбит исторический лагерь реконструкторов из клубов «Чертог Раса» (Псков), «Орден» (Псков), «Псковская вольница» (Псков), «Плесков град» (Псков), «Великолукское ополчение» (Великие Луки), «Рать» (Великий Новгород), «Ланкастер» (Санкт-Петербург), «Гельвеция» (Великий Новгород), «Тальскёг» (Сосновый Бор Ленинградской области), а также лагерь конницы «Александрова дорога».

Участники конного похода будут состязаться в ратных умениях, владении оружием и конной подготовке. Действие будет сопровождаться средневековой музыкой. Группа LaVerden (Тула) исполнит произведения, написанные специально для проекта «Александрова дорога».Также гостей фестиваля ждут выступления фолк-групп Spiritual Seasons и MystTerra из Москвы.

Также в течение всего дня будут работать точки общественного питания и торговые ряды с сувенирами. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам, настольным играм.

Кроме того, будут работать лучный тир и детская площадка, на которой дети смогут поучаствовать в потешных боях.

Отметим, что в этом году гдовская деревня Самолва станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога».

Мероприятие посвящено 760-летию со дня кончины Александра Невского. 20 реконструкторов пройдут более двух тысяч километров от берега Чудского озера до Феодоровского монастыря (город Городец Нижегородской области). Маршрут реконструкции пройдет через 8 регионов и 6 особо охраняемых природных территорий, связанных с именем Александра Невского и историей древней Руси.

Участниками будет соблюдена полная историческая аутентичность – они будут носить одежду образца XIII века, ночевать в шатрах, готовить пищу на костре.

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