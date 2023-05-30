Самолва в этом году станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода «Александрова дорога»

10:55, 29 мая 2023, ПАИ

В этом году Псковская область станет отправной точкой для исторической реконструкции конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

15 июля группа всадников в костюмах XIII века планирует выйти из деревни Самолва и продолжить свой маршрут через Псковскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Ярославскую, Владимирскую области и Москву к месту кончины князя – городу Городец Нижегородской области. Завершится тур 12 сентября, в День памяти Александра Невского.

В этом году маршрут похода будет расширен, конница пройдёт более двух тысяч километров. Согласно предварительной программе, дружина пройдёт через шесть особо охраняемых природных территорий: национальные парки «Себежский», «Валдайский», «Лосиный остров», «Плещеево озеро», «Мещера» и государственный заповедник «Керженский».

В каждом регионе пройдёт культурно-исторический фестиваль, в рамках которого состоятся торжественные шествия конной дружины, показательные выступления дружинников с ратными упражнениями, исторические зарисовки элементов боя, анимационные шоу-программы и праздничные концерты.

Напомним, идея проведения исторической реконструкции конного похода впервые была реализована в 2021 году, в годовщину 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Тогда поход прошёл по двум особо охраняемым природным территориям: национальным паркам «Плещеево озеро» и «Валдайский». В прошлом году реконструкция была посвящена походу Александра Невского 1241–1242 годов и 780-летию победы в битве на Чудском озере. Тогда 20 конных дружинников преодолели 1 300 километров и прошли уже через четыре особо охраняемые природные территории Российской Федерации, включая национальные парки «Лосиный остров» и «Себежский». В рамках проекта был снят шестисерийный документальный фильм «Александрова дорога». Его уже посмотрели семь миллионов зрителей.

В 2023 году проект приурочен к 760-летию со дня кончины Александра Невского.