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Общество

Губернатор назвал причины, по которым жители больших городов переезжают в Псковскую область

О дауншифтерах из столиц рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский»

Фото ПАИ

«Многие, даже достаточно обеспеченные люди, уезжают из больших городов и приезжают жить и работать к нам в Псковскую область. Особенно любят Палкинский район. Там приезжие строятся, занимаются фермерством и не только, находят любимое дело. Мы это приветствуем, поддерживаем и будем поддерживать. В результате всё это – наши уникальные псковские бренды, которые следует развивать. Псковская область действительно очень красивая и комфортная, и с каждым годом становится всё комфортнее», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также упомянул, что в прошлом году регион посетили рекордные 480 тысяч туристов. «А вместе с дачниками в сезон население Псковской области и вовсе увеличивается почти в три раза», – отметил губернатор.

Отметим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, подчеркнул, что Псковская область нацелилась на новые туристические рекорды – к 2028 году планируется выйти на показатель в 680 тысяч туристов.

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