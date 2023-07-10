Губернатор назвал причины, по которым жители больших городов переезжают в Псковскую область

18:53, 10 июля 2023, ПАИ

О дауншифтерах из столиц рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью телеканалу «Первый Псковский».

«Многие, даже достаточно обеспеченные люди, уезжают из больших городов и приезжают жить и работать к нам в Псковскую область. Особенно любят Палкинский район. Там приезжие строятся, занимаются фермерством и не только, находят любимое дело. Мы это приветствуем, поддерживаем и будем поддерживать. В результате всё это – наши уникальные псковские бренды, которые следует развивать. Псковская область действительно очень красивая и комфортная, и с каждым годом становится всё комфортнее», – подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников также упомянул, что в прошлом году регион посетили рекордные 480 тысяч туристов. «А вместе с дачниками в сезон население Псковской области и вовсе увеличивается почти в три раза», – отметил губернатор.

Отметим, Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона, подчеркнул, что Псковская область нацелилась на новые туристические рекорды – к 2028 году планируется выйти на показатель в 680 тысяч туристов.