Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»

В Себежской центральной районной библиотеке имени И.А. Бунина прошёл познавательный час «Легенды заповедной тропы» в рамках участия в третьем Всероссийском фестивале «Дни заповедных территорий», который проводился совместно с национальным парком «Себежский». Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета «Призыв»

Государственный инспектор национального парка Оксана Васильева рассказала присутствующим о том, какие животные и растения находятся на особо охраняемой территории, и почему важно беречь природные ресурсы и сохранять экосистемы.

С особым интересом участники мероприятия слушали о том, как можно высчитать возраст рыб, как ёлки без ущерба природе приходят на новогодние праздники. В доступной форме было рассказано о том, какой ущерб люди приносят природе своими «благими поступками».

На мероприятии национальный парк «Себежский» передал в дар библиотеке два комплекта книг для детей и информационные буклеты. Своеобразным закреплением всего услышанного стала эко-викторина. Самые активные участники были отмечены памятными подарками.

Завершилось мероприятие мастер-классом по эко-принту «Июльское разнотравье», во время которого дети познакомились с легендами о растениях и цветах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 июля 2023

Михаил Ведерников: Немецкая овчарка – самая умная собака
10 июля 2023

Михаил Ведерников: Я отдыхаю во время готовки
10 июля 2023

В Пыталовский район прибыла дорожная техника на сумму свыше 2,5 миллионов рублей

10 июля 2023

В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»
10 июля 2023

О программе подготовки в центре «ВОИН» рассказал псковский губернатор
10 июля 2023

Институт экспериментальной биологии появится в Псковской области
10 июля 2023

В Гдове жители подкармливают аиста во дворе своего дома

10 июля 2023

Жители Псковской области могут стать свидетелями настоящего средневекового представления

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...