В Себежской библиотеке состоялась эко-встреча «Легенды заповедной тропы»

20:36, 10 июля 2023, ПАИ

В Себежской центральной районной библиотеке имени И.А. Бунина прошёл познавательный час «Легенды заповедной тропы» в рамках участия в третьем Всероссийском фестивале «Дни заповедных территорий», который проводился совместно с национальным парком «Себежский». Об этом ПАИ сообщила газета «Призыв».

Государственный инспектор национального парка Оксана Васильева рассказала присутствующим о том, какие животные и растения находятся на особо охраняемой территории, и почему важно беречь природные ресурсы и сохранять экосистемы.

С особым интересом участники мероприятия слушали о том, как можно высчитать возраст рыб, как ёлки без ущерба природе приходят на новогодние праздники. В доступной форме было рассказано о том, какой ущерб люди приносят природе своими «благими поступками».

На мероприятии национальный парк «Себежский» передал в дар библиотеке два комплекта книг для детей и информационные буклеты. Своеобразным закреплением всего услышанного стала эко-викторина. Самые активные участники были отмечены памятными подарками.

Завершилось мероприятие мастер-классом по эко-принту «Июльское разнотравье», во время которого дети познакомились с легендами о растениях и цветах.