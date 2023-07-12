Дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель отремонтируют к 10 октября 2024 года

13:56, 12 июля 2023, ПАИ

Дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель частично отремонтируют в Усвятском и Невельском районах. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Работы будут выполняться в два этапа. До 24 ноября подрядчик должен произвести работы на участках: км 113+563 – км 119+787 и км 133+613 – км 137+113, км 158+620 – км 165+473. К 10 октября 2024 года, согласно контракту, необходимо отремонтировать участок км 137+113 – км 147+363. Начальная цена контракта – 597 млн 277 тысяч рублей. Окончание подачи заявок – 26 июля 2023 года.

Ранее врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил, что дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнут ремонтировать в этом году. Он пояснил, что ремонт начнётся с двух самых непростых участков общей протяженностью в 30 километров, в целом дорогу планируют привести в порядок в течение трех лет.

Отметим, в конце 2022 года губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что в 2023 году в регионе планируется отремонтировать 240 километров дорог и порядка 500 погонных метров мостов. Плановый размер дорожного фонда на 2023 год составляет более 12 млрд рублей, эта цифра не является окончательной, потому что обычно в течение года объём финансирования существенно увеличивается.