Какие дороги отремонтируют в Псковской области, рассказал Станислав Стармолотов

16:13, 12 июля 2023, ПАИ

Какие значимые дороги отремонтируют в Псковской области в ближайшие годы, рассказал врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Мы продолжаем приводить в порядок опорную сеть. Это такие значимые дороги как граница с Эстонской Республикой – Печоры – Изборск. Здесь идёт работа опережающими темпами. Подрядчик уже анонсировал, что в первых числах августа будет готова. Дорога Новгородка – Пушкинские Горы, тоже знаковое направление у нас. Это двухгодичный контракт, приступили в прошлом году, но уже сейчас подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальта. Работы также в рамках контрактного срока идут», – рассказал Станислав Стармолотов.

Он также отметил, что приоритетными направлениями является ремонт дороги Великие Луки – Новосокольники, Опочка – Дубровка, Опочка – Новоржев.

«Очень знаковый объект, очень социально-напряженный – дорога Ольша – Велиж – Усвяты – Невель. Это наше южное направление, дорога, которая связывает Смоленскую область с Псковской и проходит через Невель и Усвяты. И мы нашли возможность привлечь механизмы дополнительно финансирования несмотря на то, что у нас сложная ситуация сейчас в плане дополнительных денег», – подчеркнул гость программы.

Напомним, что дорогу Ольша – Велиж – Усвяты – Невель частично отремонтируют к 10 октября 2024 года.

Кроме того, в Псковском районе планируют отремонтировать ещё пять дорог.