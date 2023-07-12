Ещё пять дорог планируют отремонтировать в Псковском районе

12:21, 12 июля 2023, ПАИ

Пять дорог планируют отремонтировать на территории Завеличенской, Карамышевской, Логозовской и Ядровской волостей Псковского района. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Основная цель ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог. Согласно контракту, будут отремонтированы:

автомобильная дорога общего пользования Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до деревни Тянутово (Анисимово) (выборочно). Площадь покрытия – 250 квадратных метров;

автомобильная дорога общего пользования от а/д Псков – Изборск до границы с Эстонской Республикой – до деревни Неёлово-2. Площадь покрытия – 350 квадратных метров;

автомобильная дорога общего пользования Подосье – Заровенье (Камно) (участками). Площадь покрытия – 1 920 квадратных метров;

автомобильная дорога общего пользования Логозовичи – Тупы – Корлы (выборочно). Площадь покрытия – 200 квадратных метров;

автомобильная дорога общего пользования ж/д переезд – Глазачи – Чухонское Загорье – Быстроникольское (выборочно). Площадь покрытия – 150 квадратных метров.

Начальная цена контракта – 7,7 млн рублей. Источник финансирования проекта – бюджет Псковского района за счёт субсидий из областного бюджета. Работы должны быть выполнены в течение 90 дней с даты подписания контракта.