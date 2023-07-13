О бардовских песнях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

20:41, 13 июля 2023, ПАИ

Поэт, бард, организатор фестиваля «Изборская крепость» Игорь Плохов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главное из эфира: