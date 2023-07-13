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О бардовских песнях поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Поэт, бард, организатор фестиваля «Изборская крепость» Игорь Плохов стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

Главное из эфира:

  • Разобрались в терминологии: настоящий бард – настоящий поэт, а музыка лишь помогает передать глубокий смысл поэзии.;
  • Записи Александра Дольского подарили Пскову барда Игоря Плохова: с музыки этого автора началось его увлечение бардовской песней. И мог ли школьник Игорь Плохов подумать, что кумир станет постоянным гостем его фестиваля «Изборская крепость»?
  • Поэзия и технические науки не вступают в конфликт, ведь изобретатель тоже творец. Игорь Плохов, бард и доктор технических наук, не видит свою жизнь без одной из этих сфер деятельности.
  • У барда шесть гитар: меняет он их в зависимости от задач. Есть дачная «балалайка» для песен «под шашлычок», а есть и 12-струнный ibanez для концертных выступлений. В студии прозвучала гитара, с которой музыкант не расстаётся уже 20 лет.
  • Вспомнили легендарный клуб авторской песни «Горизонт», через который прошло пять поколений псковских бардов: Игорь Плохов пришел в момент его создания, а его сын Леонид Плохов был уже в пятой генерации.
  • Не так давно Игорь Плохов организовал свой клуб авторской песни в университете: вступить в него может любой желающий. Рекомендуем не упускать возможность.
  • Каждый бард должен знать композиции «Милая моя солнышко лесное» Юрия Визбора, «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» Олега Митяева, а также «Я спросил у ясеня» Владимира Киршона.
  • Заявления о малом количестве женщин-бардов – это стереотип.

 

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