Известный стереотип о бардах развенчал псковский музыкант

19:36, 13 июля 2023, ПАИ

Известный стереотип о бардах развенчал поэт и организатор фестиваля «Изборская крепость» Игорь Плохов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

В частности, он отметил, что заявления о малом количестве женщин-бардов – это стереотип.

«Женщин-бардов много. Они поющие, обладают поставленным красивым голосом, хорошо владеют гитарой и сочиняют красивые песни. Но мне кажется, что парней немножко больше, такое впечатление у меня», – подчеркнул гость эфира.

Он также назвал известные имена исполнительниц бардовских песен. Среди них – Ада Якушева, Татьяна Никитина, Новелла Матвеева.

По словам Игоря Плохова, бардовская песня включает две основные составляющие.

«Во-первых, это дворовые песни или городской романс. Во-вторых, туристская песня. В принципе, такое объединение и есть авторская песня. Две основных составляющих», – подчеркнул Игорь Плохов.

По словам музыканта, бардовское движение «немного стареющее», но он отметил, что молодёжь также вливается в ряды бардов.

«Я организовал молодёжный студенческий клуб авторской песни в университете. И там трое ребят, один из них – поэт, у него стихи. И они тоже на концерте-анонсе «Изборская крепость» выступали, одному из них 17 лет. А пишет он шикарно, а как он аккомпанирует себе, и голос какой!» – заключил гость эфира.