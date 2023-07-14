Отложенный праздник рыбаков

14:39, 14 июля 2023, ПАИ

Неблагоприятная погода в прошедшие выходные заставила нас перенести праздничную рыбалку, и День рыбака мы отметили выездом на берег Чудского озера с понедельника на вторник. И праздник, и рыбалка удались. Нас поздравили огромный судак рекордного веса и первые горбатые чудские окуни.

Всё реже и реже доносятся из Раскопельского залива вести о хороших уловах – судак редок, а щука очень мелкая. Но праздничную рыбалку мы всё же решили провести на берегу залива на нашей любимой песчаной поляне – удобно для разбивки палаточного лагеря, для спуска лодок на воду и красота вокруг. А если к вечеру на уху рыбы и не поймаем, то рыбацкий костёр всё равно разожжём. И всё у нас получилось…

Приметам не верим…

Моя подготовка к этой рыбалке началась ещё накануне – в воскресный вечер я к нашему рыбацкому праздничному столу скоптил несколько ранее пойманных судаков. Во время копчения сильнейший ливень мою кухню чуть не испортил, но загородил подручными средствами коптильню от дождя, огонь не погас и в итоге рыбка всё равно получилась и красивая, и вкусная. В нашем коллективе мы давно уже на такие приметы, как якобы нельзя брать на рыбалку рыбные консервы или рыбу в любом другом виде, иначе клёва не будет, не обращаем внимание. Даже, наоборот, на общем столе, как правило, всегда присутствует и рыба копчёная, и вяленая, и солёная. И большинство из нас изощряются в приготовлении рыбных блюд, чтобы угостить товарищей, удивить своими кулинарными открытиями, и это многим из нас удаётся.

Копчёный судак – это деликатес.

10-11.07.23. Раскопельский залив. Чудское озеро. Приехали на берег залива к 17 часам впятером, на поляне никого, погода отличная. Разгрузились, накачались, поставили палатки и присели перекусить. Тут в самый раз и пришлись мои копчёности к пенному напитку. Всем по одному судаку досталось. Накинулись и с удовольствием смаковали спинки, рёбрышки, пёрышки, щёчки и особенно всем головы понравились. Но что я вижу! Все едят, нахваливают, а товарищ не притрагивается. «Ты чего, Марьян?» - «Да неудобно как-то. Можно я свою порцию домой возьму, супругу угощу? Вы вчера прислали фото судаков в коптильне, я ей их показал. И попросила она меня хотя бы кусочек с нашего стола привезти», - смущаясь, объяснился товарищ. «Да конечно бери, угости! - все мы почти хором ответили. - И не стесняйся, ешь, остального на всех хватит» И хватило, и сытно, и вкусно, особенно если учесть, что такой деликатес на нашем общем столе не часто бывает. В общем, одно из праздничных блюд удалось. Теперь дело за рыбалкой и за вторым блюдом, то есть за ухой.

10 минут рыбалки - и праздник состоялся!

Товарищи дружно вышли на воду, а я минут на десять задержался на берегу – кто-то позвонил, и пока я разговаривал, мои рыболовы скрылись из виду. Кто-то из них вправо к острову Пыпно отправился, кто-то влево к острову Заячьему. Я же решил начать с проверки нашего места «меж двух камней». Ох и хороша там выдалась рыбалка неделю назад (активная ссылка на статью ПАИ «Судак, до свидания? До осени?» от 09.07.23). Вышел на середину плёса, распустил оба спиннинга и направил лодку в нужном мне направлении. До камней недалеко, от стоянки метров пятьсот, и мне хорошо было видно, что кто-то из наших там уже дорожит. Подхожу ближе, метров пятьдесят осталось, и вижу, что это Дмитрий. И не дорожит он уже, а упирается и борется с какой-то крупной рыбиной. «Дима, неужели уже клюнуло?» - спросил я, не веря глазам своим. «Клюнуло! Да ещё как. Уже минуты три поднять не могу!» - негромко, не отвлекаясь от выуживания, ответил товарищ. Спиннинг в его руках был изогнут до опасной кривизны и не часто, но крепко и увесисто подёргивался. Я заглушил мотор, убрал свои снасти и, не мешая, метров с десяти стал наблюдать за развитием событий. Тут же и телефон достал, чтобы зафиксировать борьбу, но включить и настроить видеокамеру не успел – через несколько секунд рыбина всплыла у самого борта лодки товарища, я увидел характерные агрессивно растопыренные драконьи спинные плавники. «Судак! И ты его забагрил ровно за середину спины», - произнёс я с широко раскрытыми глазами. Дима второй рукой уже заводил подсак под клыкастого, и это у него быстро и ловко получилось. Секунд через пять, ухватившись обеими руками за дужки подсачека, он с фонтаном брызг затащил добычу в лодку. Вот это да! Вот это настоящий День рыбака! Десять минут рыбалки - и праздник состоялся! Отцепив клыкастого с крючков, Дмитрий тут же его и взвесил, у него весы всегда под рукой: «Три шестьсот!» - не громко, но удовлетворённо произнёс товарищ. «Дима, ты красавец! Поздравляю!» - я был рад и горд за своего товарища. «Так долго и сильно у меня ещё ни одна рыбина не таскала и не давила, – появились эмоциональные нотки в голосе товарища. - Я думал, что попалась щука не меньше, чем на десять килограмм – и не подтащить к лодке, и не поднять было (у Дмитрия опыт борьбы с такими монстрами имеется). А когда рыбина всплыла и я увидел, что тройник моего воблера зацепился в аккурат по центру между спинными плавниками, то мне сразу стало понятно, почему так тяжело было с этим судаком бороться». Он не торопясь убрал красивого толстого судака в контейнер-холодильник и то ли в шутку, то ли всерьёз произнёс: «Ну, что? Поехали на берег уху варить?». «Да ты что?! Всего десять минут рыбалки прошло. Я ещё поклёвки не видел. Давай хотя бы полчасика порыбачим?» - сквозь улыбку возмутился я. Возражений не последовало, и мы продолжили рыбачить. Но «мы» - это громко сказано. Я за сорок минут поймал лишь одного двухсотграммового окунька и оказался самым слабым звеном в нашей дружной рыбацкой цепи.

И Марьян отличился – за пять минут до окончания нашей скоротечной вечерней рыбалки он поймал почти двухкилограммовую щуку. И Сергей Николаевич с несколькими окунями и некрупной щучкой пристал к берегу. И Виктор Александрович некрупного судака поймал. И Дмитрий на трофейном судаке не остановился – в его улове прибавился и судачок, и щучка. В общем, для ухи - полный набор.

На берегу дружно взялись за приготовление ухи – кто костёр разжигает, кто рыбу чистит, кто картошку – всем нашлась работа. В первую закладку в котелок пошли окушки и одна щучка, во вторую – большая судачья голова, два судачка и грамм сто пятьдесят судачьего жиру (таких зажиревших судаков я встречал только осенью). До чего же жирная, наваристая и вкусная уха получилась. Все признали, что давненько такой не ели. По две чашки навернули с удовольствием. И второе праздничное блюдо удалось на славу. Отужинали, посидели у костра и ровно в полночь разошлись по палаткам.

Понять и простить…

Подъём в 03:15. Марьян, уже в который раз, угостил всех натуральным кубинским заварным кофе, ему дочка с Острова Свободы привезла. Очень вкусный и бодрящий утренний напиток получился. В 03:40 все на воде. Но утренняя рыбалка оказалась продолжением моей вчерашней – никакая. И на этот раз у всех. С четырёх часов и до восьми утра избороздили весь залив - и ничего кроме мелкой недощучки и пары окуньков на все пять лодок.

Первый раз в этом году вышли в озеро. Я отзвонился пограничникам в Клинно, нам на всех присвоили один номер, 25-й. А вот о прибытии на берег я позвонить совсем забыл. Приехали домой с рыбалки довольно рано, около трёх часов дня, где-то в 17 часов я лёг отдохнуть и, чтобы никто не беспокоил, выключил телефон и не включал его. А вспомнил о том, что забыл позвонить на погранзаставу, только утром в 06:00. Вскочил как ужаленный, включил телефон, позвонил, извинился, получил нагоняй от девушки, ответившей на мой звонок. Глянул в телефон, оказывается, они мне трижды вчера поздно вечером звонили, а я… Ещё раз приношу извинения государевым людям за свою забывчивость.

Неплохое окунёвое начало.

В озере очень интересное начало рыбалки получилось. Трое моих товарищей ушли туда раньше меня минут на двадцать, я чуть задержался. Моя лодка с НДНД затребовала ремонта - секция дна где-то стала пропускать воздух, пока ещё не критично, но жёсткость к концу рыбалки исчезает. А вместе с жёсткостью исчезает и скорость, и управляемость, и мотор воздух подхватывать начинает. В общем, пора моей лодке на седьмом году жизни в сухой док. И вот, не спеша, я подхожу к нашим, остаётся метров сто, распускаю спиннинги – и сразу же поклёвка на «Хард Кор» (название воблера. – Прим. авт.). Через минуту неплохого размера окунёк граммов под 300 у меня в руке. Смотрю, и Дмитрий остановился, тоже выудил примерно такого же окуня. Ага, клюёт, значит. Тронулся я дальше, не проплыл и тридцати метров – опять поклёвка, но сход на середине пути. Ну, раз так, то надо развернуться и пройти ещё разок по этому же маршруту. Начал поворачивать, и на развороте следует крепкий удар - вскоре я с помощью подсачека выуживаю первого чудского горбача, грамм 600 в нём точно будет. Пошёл по обратному своему следу и поимел ещё две поклёвки подряд, но один окунь сошёл на полпути, а второй отвалился у самой лодки - крючок еле-еле за верхнюю губёшку держался. И окунь хороший был, за полкило весом, не меньше. Отличный клёв! Опять я развернулся и пошёл к товарищам. Встретившись, расспросил их, что да как?. И, оказывается, у Марьяна и Сергея ещё ни одной поклёвки не было, а Дмитрий три окуня уже поймал, и один очень хороший, около 800 грамм весом. Но что самое интересное, как только я вклинился в нашу группу лодок, то в течение получаса ни одной поклёвки больше и не видел. И назад возвращался, но скорее всего на прежнее место не попал, и за Дмитрием ходил – ничего. И у всех ничего.

«Виктория», что ты здесь делаешь?

Не клюёт. Самое время сделать перерыв и выпить чаю. Позавтракали бутербродами, дружно сцепившись четырьмя лодками километрах в четырёх от берега. На озере – красота, солнечно, не большая волна. Одно только расстраивает – вода уже цветёт ярким зелёным цветом. Неподалёку туда-сюда ходит рыболовецкий корабль, по силуэту в нём можно было угадать «Викторию» - такой большой и красивый он у нас один на всё Чудское озеро. Интересно, что сейчас делает это судно в озере? Судя по тому, что корабль то двигался, то останавливался и над ним периодически кружило большое количество чаек, наверное, рыбу ловит. Хотя не время и не резон – сейчас промысел разрешён только ставными сетями и заколами. А может, идёт научный лов? Именно это судно для научных целей всегда арендует наш научно-исследовательский институт НИИОРХ. Тогда там на борту обязательно должен быть мой хороший знакомый. Дай-ка я ему позвоню, думаю, не сильно этим помешаю. На мой звонок – сразу ответ: «Нет, я сижу на своём рабочем месте в институте. К научному лову этим летом мы ещё не приступали». Так и остался вопрос по «Виктории» без ответа. Надо будет поинтересоваться у псковской рыбоохраны.

Новый хуже старого.

Переместились выше в озеро на вторую «нашу» точку. И там слабо, у меня лишь один окушок на 200 грамм за полчаса. И на третьем месте почти никак - тоже один, правда, солидный окунь попался, грамм 700 весом. Вернулись на предыдущие точки. И ещё двух окушков примерно за час я поймал - и всё. Слабенькая сегодня окунёвая рыбалка – такое обнадёживающее начало было, а продолжение никакое. И у лучшего нашего рыболова-окунятника Дмитрия (хотя к нему и судачатник, и щукарь с приставкой «лучший» подходит) тоже рыбалка в озере не заладилась. А причина – новый шнур на спиннинге. Купил он его недавно в рыболовном магазине в Любятово (пригород Пскова. – Прим. авт. ) – четырёхжильный, 0,14 мм толщиной. Поставил его на один из своих спиннингов и… исплевался от его качества. Неделю тому назад на озере Велино он потерял один воблер, но не очень придал значения причине – неудачный зацеп, ветер – всё бывает. А здесь посреди озера потерял два воблера - одиниз своего арсенала, другой у меня попросил порыбачить на сегодня. За десять минут две существенные потери. И обрывался шнур довольно легко, даже правильно отрегулированный фрикцион катушки не напрягался. Качество шнура – дерьмо. «За прошлый год ни одного воблера не оторвал. А тут за неделю сразу три», - удивлялся и возмущался мой товарищ. Как здорово, что вчера вечером наш праздничный трофей клюнул на спиннинг, где стоит ещё старый шнур. А иначе бы и праздника не было.

С озера сначала Марьян ушёл, он ещё за черникой решил в лес заскочить и, кстати, набрал неплохо. А после него минут через двадцать и я свинтил. То ли мало окуня в этом месте, то ли по какой-то причине он сегодня не захотел клевать, то ли мы поздно за ним выбрались в озеро. Может, пораньше, с раннего утра надо было? Хотя Дмитрий, самый опытный чудский окунятник среди нас, утверждает, что за окунем спозаранку мчаться в озеро необязательно, он и до двух часов дня зачастую клюёт. В заливе я ещё раз проверил все «наши» точки и ничего вообще не нашёл (лишь один загиб, и два удара за полтора часа дорожки).

На этой не самой весёлой ноте мы рыбалку и закончили. Тем не менее праздник очень даже удался.

P. S. На другой день я получил благодарность от супруги Марьяна: «Спасибо, Николай Михайлович, за копчёного судака. Вкуснятина! И идеально по соли!». Чем не оценка «отлично» моим кулинарным способностям?!