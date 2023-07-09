Судак, до свидания? До осени?

13:39, 09 июля 2023, ПАИ

Две последние недели июня судак баловал рыболовов-любителей в Раскопельском заливе Чудского озера. Такого хорошего клёва хищника давно здесь не было. Но затихает судачья рыбалка, всё реже и реже заветная рыба стала встречаться в наших уловах. Но бывают и исключения…

Этим летом на клыкастого грех обижаться…

В один из первых дней июля мы вновь отправились за судаком в Раскопельский залив. Надежд на хороший улов уже мало – две последних рыбалки оказались с очень скромными результатами (слабенькая – в Раскопельском заливе и совсем «нулевая» – на реке Великой). Но этим летом грех обижаться на клыкастого. Если не считать две последние, то ни с одной июньской рыбалки мы отсюда без хорошего улова не возвращались. Короток этот счастливый период для любителя-рыболова – пару недель с начала водно-моторного сезона, ну, может быть, в июле до Дня рыбака, и всё – из залива судак уходит. Если ещё пару недель назад клыкастый хищник встречался практически на всей акватории залива, то теперь его нужно поискать.

Заветные места

У каждого рыболова-спиннингиста, рыбачащего здесь не один год, имеются свои заветные места – щучьи, окунёвые, места стоянок белой рыбы. И такой рыболов не тратит время на многокилометровые путешествия по всему заливу, а методично обходит «свои» точки и быстро находит «свою» рыбу. Этим в первую очередь и отличается опытный рыболов от начинающего.

И у судака тоже имеются свои предпочтения – задерживается он на ракушечнике, на каменистых грядах, в ямах и углублениях. Таких мест в заливе не так уж и много, большая площадь дна заилена и ровная, как стол. Вот одно из таких судачьих мест на этой рыбалке и «выстрелило». Мы его называем «у двух камней» или «меж двух камней». Второе название будет более точным, так как, только сделав точную проводку воблера именно меж камней, можно было рассчитывать на поклёвку хорошей рыбы. И в отличие от многих мест – это идеальное место для хищника. И универсальное, здесь держится и щука, и окунь, и судак. Камни примерно метрового диаметра торчат над дном: один – на 0,7 метра, другой – на 0,5, и между ними около 10-12 метров, вокруг и между ними, относительно ровного дна, небольшое углубление сантиметров на 30-40, плюс рядом пара родников имеется. Всё это видно в эхолоте. Но точно выйти на этот небольшой пятачок получается не сразу, с навигатором было бы проще, жаль, в моём арсенале такового не имеется. Засечки по береговым ориентирам дают только примерное местоположение, поэтому почти всегда приходится долго кружиться, прежде чем увидишь искомые камни на экране эхолота. И вот, как только на экране появляется любой из двух подводных валунов, мы выбрасываем за борт сигнальный буй. «Буй» звучит серьёзно, а на деле это пятилитровая канистра или бутыль, шнуром соединённая с небольшим грузом. И только после этого начинается правильная рыбалка, точная подача наших приманок под самый нос хищнику.

Волшебные камни

Место это проверяем каждую рыбалку, но далеко не всякий раз оно отзывается. На этот раз всё сработало, как надо. Но опять же, в первый ранний час там почему-то не клевало. Покрутились, повертелись над камнями – ничего. Ушли на другое место – и там пусто, на третье – тоже ничего. А когда через полтора часа вернулись к нашим камешкам, то непонятно откуда что и взялось. На первом же проходе на мой спиннинг подцепилась килограммовая щука, на втором у товарища – зачётный судак. А вот следующие два или три прохода оказались пустыми, и в эхолот мы камней не увидели – проходили где-то рядом, но не точно по месту, может, в пяти или в десяти метрах в стороне, но этого уже было достаточно, чтобы нашими воблерами никто не интересовался. И лишь когда мы точно по месту установили наш сигнальный буй, то поклёвки стали следовать одна за другой. Притом клевало лишь тогда, когда шли курсом строго над камнями и именно от малого камня к большому. Поперечные, косые или любые другие заходы поклёвок не приносили. На каждом «правильном» проходе или мой спиннинг загибался под тяжестью поклёвки, или спиннинг товарища. Раз за разом мы выуживали отменных судаков. У нас настолько здорово получалось, что, когда до нашей метки оставалось три-пять метров, я даже шутил: «Приготовиться! Сейчас последует поклёвка». И она следовала исключительно в одной и той же точке, разница если и была, то не более чем в три-пять метров. А дважды и вовсе клюнуло на оба наших спиннинга одновременно. Такой активной судачьей рыбалки у нас ещё не было. Наши частые остановки лодки, активные размахивания подсачеком и спиннингами, естественно, привлекли внимание окружающих рыболовов. Вокруг нас собрались, пожалуй, все лодки, находившиеся в заливе в этот день, и было их не менее полутора десятка. Но судак предпочитал только нашу лодку. Большинство рыболовов-соседей вежливо и культурно проходили на своих судёнышках в стороне – в двадцати, тридцати метрах. Но были и те, кто пытался и в кильватер к нам пристроиться, и, видя наш «маячок» и понимая, для чего он предназначен, как только мы от него отходили, сразу же норовили приблизиться к нему. Но у них клевало очень редко, наверное, пару рыбин они всего и выловили. Наш же улов был просто выдающийся.

Неподъёмные гири

Активно ловилось минут сорок, а потом то ли распугали рыбу, то ли она там закончилась, но клевать перестало. Сигнальный буй убирать не стали, а сами перебрались ближе к деревне Мда. Часовое плавание по широкому плёсу плюс тридцатиминутное барражирование севернее острова Заячий не дало ничего, кроме двух щурят-карандашей. Не перестаём удивляться характеру щучьей молоди – щурёнок едва больше размера наших воблеров, а атакует их безоглядно. Стараясь как можно аккуратнее отцепить крючки, естественно, таких сеголеток мы отпускали. Вернулись к нашему «маячку». К этому времени почти все рыболовы разбрелись в разные стороны, неподалёку оставались лишь две лодки. Взяли мы «правильный» курс на наш маячок, и на первом же проходе, ровно на том же месте, у меня – поклёвка с повисанием «гири», с остановкой и разворотом лодки. Вот это да! Рыбка то, оказывается, на месте. Да ещё какая! Я очень медленно и с серьёзными усилиями крутил катушку и не понимал – то ли рыбина к лодке движется, то ли лодка к рыбе. Ну очень тяжёлая «гиря» подцепилась. Минуты две я её подтягивал, у лодки пытался оторвать от дна и… Да когда же это закончится? Уже в четвёртый раз в этом сезоне под самой лодкой у меня сходит огромная рыбина! И, скорее всего, это опять был большой судак. Мой напарник тоже переживает, бурчит и даже поучает: «Да когда ты научишься? Да нельзя судака так медленно тянуть! Его надо быстрее выуживать, а не так, как ты». Может, и прав Станислав. Но каждый раз, когда я занимаюсь перетягиванием каната с такими рыбинами, чувствую все их рывки, прижимы и, кажется, контролирую правильное и, главное, постоянное натяжение шнура. Думаю, дело совсем в другом – для таких рыбин малы крючки на моих воблерах. Хотя другой мой товарищ, Дмитрий, и четырёх и пятикилограммовых судаков два года назад запросто выуживал ровно на такие же воблеры. Эх! Невезуха…

Но чего расстраиваться? Когда уже через десять минут я, после серьёзного удара, после довольно продолжительной борьбы, выудил двухкилограммового хищника. На этот раз клыкастый клюнул далеко от «нашей» точки, метрах в ста. И клюнул необычно – на развороте лодки. В такие моменты часто бывают поклёвки – то ли воблер начинает всплывать, то ли заваливаться на бок и тем самым сильнее привлекает и раздражает хищников. Крутил катушку я опять медленно, чем вновь напрягал своего напарника: «Ты сейчас опять упустишь классного судака. Крути быстрее». Но быстрее какой-то внутренний тормоз мне делать этого не позволял. Подвёл, поднял, завели в подсачек и затащили в лодку. «Фух!» – выдохнул я с облегчением. На сегодня это рекордный вес! Опять вокруг нас собрались рыболовы. Но у них – так и не началось, а у нас – закончилось. Ну и хватит. Великолепная рыбалка. Отличный улов. Пожалуй, это лучшая судаковая рыбалка у нас со Стасом за все времена. Помогли нам в этом «точка меж камней», навигатор, голубые воблеры «Джесси» 85 мм и, самое главное, сигнальный буй.

С праздником!

Эта рыболовная страничка выходит в День рыбака. Поздравляю с праздником всех псковских рыболовов-любителей, рыболовов-промысловиков, работников рыбной перерабатывающей промышленности, рыболовных инспекторов, сотрудников филиала научно-исследовательского института НИИОРХ и всех, кто хотя бы раз держал в руках обыкновенную удочку. Желаю всем ни хвоста, ни чешуи, здоровья, удачи и много-много рыбалок.