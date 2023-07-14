В Пскове самокатчик сбил женщину

23:49, 14 июля 2023, ПАИ

22-летний самокатчик, осуществляя движение по велодорожке, наехал на 53-летнюю женщину. Происшествие произошло у дома № 44 на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 14 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП женщину госпитализировали в медучреждение.

Водитель электросамоката от прохождения освидетельствования отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.