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Происшествия

В Пскове самокатчик сбил женщину

22-летний самокатчик, осуществляя движение по велодорожке, наехал на 53-летнюю женщину. Происшествие произошло у дома № 44 на Рижском проспекте в Пскове сегодня, 14 июля. Об этом сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП женщину госпитализировали в медучреждение.

Водитель электросамоката от прохождения освидетельствования отказался.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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