Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День этнографа празднуется в России 17 июля

Сегодня, 17 июля, свой профессиональный праздник отмечают российские ученые-этнографы и представители различных этнографических школ, пишет calend.ru.

Дата праздника приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма – он открыл Старому Свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Итса – организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль – самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.

Этнография – наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза – истории возникновения того или иного этноса, становление социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.

Этнографы работают в научных институтах, музеях, издательствах, историко-исследовательских учреждениях, умело сочетая теорию с практикой. Они изучают документальные и иные источники, участвуют в экспедициях по предполагаемым местам обитания этноса, осматривают и наблюдают уклад местных жителей. Все это дает возможность изнутри познать культуру, быт, нравы и традиции различных этносов, изучить межэтнические отношения. По итогам поездки готовятся отчеты, репортажи, выставки. Поэтому этнографы должны обладать многими навыка и знаниями.

Хотя сегодня День этнографа не является официальным праздником, но имеет некоторые уже сложившиеся традиции. Так, в качестве общих атрибутов празднования в любом коллективе этнографов можно назвать: торжественное застолье с непременным произнесением тостов в честь Миклухо-Маклая и Рудольфа Итса, а также ритуал посвящения неофитов – людей, впервые участвующих в этнографической экспедиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













17 июля 2023

Количество жалоб на завышение стоимости продуктов питания возросло в России

17 июля 2023

Двух людей спасли при пожаре в многоквартирном доме в Пскове

17 июля 2023

Первый птенец начал летать в «Доме белого аиста» в Гдовском районе

17 июля 2023

Андрей Налива наступил по народному календарю

17 июля 2023

ВИДЕО. В эфир вышел новый выпуск программы «Тема недели»

17 июля 2023

Атлантический циклон прорывается на Северо-Запад в начале рабочей недели

16 июля 2023

Закрытие туристского слёта учащихся Союзного государства прошло в Островском районе

16 июля 2023

Колл-центр работает в Перинатальном центре Пскова


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...