День этнографа празднуется в России 17 июля

07:08, 17 июля 2023, ПАИ

Сегодня, 17 июля, свой профессиональный праздник отмечают российские ученые-этнографы и представители различных этнографических школ, пишет calend.ru.

Дата праздника приурочена ко дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888). Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма – он открыл Старому Свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Итса – организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль – самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.

Этнография – наука, изучающая народы-этносы и другие этнические общности, их происхождение, состав, расселение, быт, культурно-исторические и межэтнические отношения, а также их материальную и духовную культуру. Важное место в этнографии занимает изучение этногенеза – истории возникновения того или иного этноса, становление социальных институтов. Главный источник этнографии – данные, полученные методом непосредственного наблюдения жизни народов.

Этнографы работают в научных институтах, музеях, издательствах, историко-исследовательских учреждениях, умело сочетая теорию с практикой. Они изучают документальные и иные источники, участвуют в экспедициях по предполагаемым местам обитания этноса, осматривают и наблюдают уклад местных жителей. Все это дает возможность изнутри познать культуру, быт, нравы и традиции различных этносов, изучить межэтнические отношения. По итогам поездки готовятся отчеты, репортажи, выставки. Поэтому этнографы должны обладать многими навыка и знаниями.

Хотя сегодня День этнографа не является официальным праздником, но имеет некоторые уже сложившиеся традиции. Так, в качестве общих атрибутов празднования в любом коллективе этнографов можно назвать: торжественное застолье с непременным произнесением тостов в честь Миклухо-Маклая и Рудольфа Итса, а также ритуал посвящения неофитов – людей, впервые участвующих в этнографической экспедиции.