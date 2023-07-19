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Общество

140 студентов ПсковГУ получат повышенную государственную стипендию 

Итоги конкурса по назначению повышенной государственной академической стипендии подвели в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: ПАИ

Конкурс проводился по следующим номинациям:

  • «За достижения в учебной деятельности»;
  • «За достижения в научно-исследовательской деятельности»;
  • «За достижения в общественной деятельности»;
  • «За достижения в культурно-творческой деятельности»;
  • «За достижения в спортивной деятельности».

По результатам конкурса к получению повышенной государственной стипендии рекомендовали 140 студентов. 

Ранее сообщалось, что дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты.

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