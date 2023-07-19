140 студентов ПсковГУ получат повышенную государственную стипендию

14:25, 19 июля 2023, ПАИ

Итоги конкурса по назначению повышенной государственной академической стипендии подвели в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Конкурс проводился по следующим номинациям:

«За достижения в учебной деятельности»;

«За достижения в научно-исследовательской деятельности»;

«За достижения в общественной деятельности»;

«За достижения в культурно-творческой деятельности»;

«За достижения в спортивной деятельности».

По результатам конкурса к получению повышенной государственной стипендии рекомендовали 140 студентов.

Ранее сообщалось, что дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты.