140 студентов ПсковГУ получат повышенную государственную стипендию
Итоги конкурса по назначению повышенной государственной академической стипендии подвели в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «За достижения в учебной деятельности»;
- «За достижения в научно-исследовательской деятельности»;
- «За достижения в общественной деятельности»;
- «За достижения в культурно-творческой деятельности»;
- «За достижения в спортивной деятельности».
По результатам конкурса к получению повышенной государственной стипендии рекомендовали 140 студентов.
Ранее сообщалось, что дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты.
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