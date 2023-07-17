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Дополнительные пять тысяч рублей к стипендии будут получать поступившие в ПсковГУ медалисты

Абитуриенты-медалисты, поступившие в ПсковГУ, будут получать надбавку к стипендии в размере 5000 рублей ежемесячно в течение первого семестра обучения. Решение об этом принято вузом по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Глава региона озвучил предложение на встрече с медалистами школ Пскова и области, которая прошла на площадке университета. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

В случае если студент, получающий такую надбавку, сдаст зимнюю сессию на отлично, стимулирующая выплата будет сохранена до окончания им первого курса. Добавим, что данная инициатива, направленная на поддержку талантливых школьников, распространяется не только на ребят из Псковской области, но и тех, кто проживает в других регионах России. Выплаты будут осуществляться в рамках реализации вузом программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Напомним, что всем абитуриентам ПсковГУ, чьи баллы ЕГЭ по физике, математике, химии и биологии выше 80, назначается повышенная стипендия, которая выплачивается ежемесячно в течение всего первого семестра обучения. Её размер варьируется от 5000 до 12 000 рублей. Если на высокие баллы сданы ЕГЭ по нескольким предметам, то будет назначена стипендия по тому баллу ЕГЭ, который выше; стипендии не суммируются. Размер стипендии в период дальнейшего обучения будет определяться успешностью сдачи экзаменационных сессий, а также активным участием студентов в научной, спортивной, творческой и общественной жизни университета, победами в интеллектуальных, спортивных и творческих конкурсах.

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