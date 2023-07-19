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Общество

Подготовка сцен к празднованию Дня города в Пскове начнётся завтра

Монтаж сценических площадок в Финском парке начнётся завтра, сообщил начальник управления культуры администрации города Пскова Дмитрий Яковлев в эфире радиостанции «7 НЕБО».

Основными площадками с понедельника по пятницу станут Финский парк, Парк строителей и Зелёный театр.

Ряд различных мероприятий также пройдёт и в других местах города. Например, Фестиваль водных фонариков пройдёт в Дендропарке. Там обещают показать перформанс с большой Луной, спускающейся из космоса в пруд.

В этом году площадка для детей из Летнего парка переезжает в Парке строителей.

«Парк строителей станет настоящим эпицентром детства. Огромная площадка рассчитана на субботу, а интересные игры пройдут в воскресенье», – отметил Дмитрий Яковлев.

Праздник мороженого пройдёт в субботу в Финском парке – более 1000 бесплатных порций для маленьких жителей Пскова подготовят организаторы.

Ознакомиться с подробным расписанием праздничных дней можно здесь. Отметим, что некоторый общественный транспорт изменит свой маршрут 23 июля. 

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