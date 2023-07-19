Схема движения автобусов изменится в Пскове в День города

11:42, 19 июля 2023, ПАИ

Схема движения общественного транспорта изменится 23 июля с 15:40 до 16:30 в связи с проведением мероприятий в Пскове, посвящённых празднованию Дня города. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В этот день будет закрыто движение по площади Победы у стелы Воинской славы.

В связи с этим автобусы маршрутов № 2, 6, 8 и 207 Печоры - Псков проследуют по улице 128-й Стрелковой Дивизии с остановкой у танка, далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях.

По этой же схеме будут следовать автобусы № 19 рейсом на 16:00 с цементного склада и № 8а из «Пристани» рейсом на 15:57.

Отметим, что программу празднования Дня города Пскова можно посмотреть здесь.