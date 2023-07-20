Великолукская финалистка первенства России по стрельбе из лука прокомментировала своё выступление

16:17, 20 июля 2023, ПАИ

Великолукская лучница Ника Снеткова в беседе с корреспондентом ПАИ прокомментировала своё выступление на первенстве России, которое проходит во Владивостоке с 17 по 22 июля.

«Мы сегодня стреляли в 1/4 финала с великолучанкой Миланой Мурзиной. К сожалению, довольно часто получается так, что мы соревнуемся со своими сокомандниками из сборной региона. В любом случае мы поддерживаем друг друга в дальнейших спаррингах, потому что это спорт. У нас довольно здоровая обстановка. Мы все поддерживаем близкие отношения, как на стрелковом поле, так и вне его, и не выносим из этого каких-либо эмоций в своё дальнейшее общение», – рассказала Ника Снеткова.

Отметим, что в полуфинале великолукская спортсменка набрала 146 очков и обошла свою соперницу Софью Александрову из Забайкальского края.

Также финалистка высказалась о своей сопернице в финале соревнований: «Довольно много знаю о сопернице, потому что мы с ней часто выступаем вместе в командных соревнованиях на первенствах мира и чемпионатах Европы, регулярно тренируемся вместе на сборах. У нас в сборной нет чужих людей. Все между собой общаются. Обмен опытом происходит всегда, потому что все мы команда сборной России».

Напомним, что великолукская лучница Ника Снеткова вышла в финал первенства России, которое проходит во Владивостоке.