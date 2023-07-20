Великолукская лучница вышла в финал первенства России
Великолукская лучница Ника Снеткова вышла в финал первенства России, которое проходит во Владивостоке. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменки Виталий Андреев.
Завтра Ника Снеткова стреляет за золото.
Великолучанин Владимир Фазанов проиграл в четвертьфинале. «С самого начала что-то пошло не так. Понятно, что челябинский спортсмен гораздо опытнее, у него больше побед, чем у Фазанова. Опыт победил молодость, хотя в принципе они по возрасту где-то и рядом, но тот опытнее», – рассказал Виталий Андреев.
Также ранее в четвертьфинале юниорок встретились две великолучанки Ника Снеткова и Милана Мурзина. «Милана Мурзина проиграла Нике Снетковой в 1/4 финала. Снеткова оказалась сильнее. Когда они стреляли, я не подходил ни к одной, ни к другой, чтобы не было никакой ревности. Поэтому ничего не могу сказать об их стрельбе. Мы боремся на линии стрельбы, а потом мы все друзья и товарищи», – прокомментировал тренер спортсменок.
Также Виталий Андреев оценил выступление великолучан в целом: «В принципе это ожидаемый результат. Хуже мы точно не выступили. Конечно, всегда хочется лучше, но мы понимаем, что у нас есть определённый уровень, и нужно немножко подрасти, чтобы перейти в другую категорию. Но тем не менее и Милана Мурзина, и Владимир Фазанов имеют перспективы, чтобы перейти в категорию призёров. Тем более, что оба уже это имеют».
Отметим, что завтра Нике Снетковой будет противостоять московская спортсменка Арина Черкезова.
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