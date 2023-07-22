Алёна Трунова назначена председателем комитета по труду и занятости Псковской области
Алёну Трунову назначили председателем комитета по труду и занятости Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
Ранее она была временно исполняющей обязанности председателя комитета.
«Алёна Сергеевна возглавила комитет в феврале прошлого года, выдвинув ряд важных и интересных инициатив для развития рынка труда в регионе. За прошедшее время реализовала многие свои идеи и убедительно доказала своё неравнодушие, профессионализм, желание и способность развивать вверенную сферу. Считаю испытательный период успешно пройденным, а значит, приставку «врио» пора убрать», – написал Михаил Ведерников.
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