Алёна Трунова назначена председателем комитета по труду и занятости Псковской области

10:11, 22 июля 2023, ПАИ

Алёну Трунову назначили председателем комитета по труду и занятости Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Ранее она была временно исполняющей обязанности председателя комитета.

«Алёна Сергеевна возглавила комитет в феврале прошлого года, выдвинув ряд важных и интересных инициатив для развития рынка труда в регионе. За прошедшее время реализовала многие свои идеи и убедительно доказала своё неравнодушие, профессионализм, желание и способность развивать вверенную сферу. Считаю испытательный период успешно пройденным, а значит, приставку «врио» пора убрать», – написал Михаил Ведерников.